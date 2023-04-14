Trafik kazaları... Girne-Tatlısu Anayolu’ndaki kazada iki kişi yaralandı

Girne-Tatlısu Anayolu’nun 5-6’ncı kilometreleri arasında dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında, Hüseyin Deynekli (E-18) yönetimindeki KK 900 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak, çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Deynekli ve araçta yolcu olarak bulunan Seher Ergin (K-15), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alındılar.

-Gemikonağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, bugün saat 00.30 sıralarında, Mert Numan (E-21), 250 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CK 670 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı.

Sürücü aracıyla, kaldırım üzerinde park halinde bulunan GD 662 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra, ilerlemeye devam ederek, yolun sol tarafındaki elektrik direğine de çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle CK 670 plakalı araç, sol tarafa doğru savrularak, kaldırım kenarındaki taş duvara da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mert Numan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

-Gazimağusa’da motosiklet ile araç çarpıştı… Bir kişi yaralandı

Gazimağusa’da ise, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bugün saat 01.45 sıralarında, Emre Kızılkaya (E-25) yönetimindeki RU 054 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Alsancak Sokak kavşağına geldiğinde, aynı istikamete doğru seyreden Emre Şahin (E-31) yönetimindeki LT 602 plakalı salon aracı dikkatsizce sol tarafından geçtiği sırada, LT 602 plakalı aracın da sola Alsancak Sokağa doğru dönüşe geçmesi sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Kızılkaya, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

-Önce araca ardından elektrik kutusuna çarptı… Alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde dün saat 02.45 sıralarında, Mehmet Kaan Özcan (E-26) 121 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 508 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada terminal çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada çembere giriş yapıp, sağa Gazeteci Kemal Aşık Caddesine dönüşe geçen Eda Nur Kara (K-24) yönetimindeki RF 871 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ilerleyen SJ 508 plakalı araç, çember üzerine çıkıp çember içerisinde bulunan elektrik kutusuna da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SJ 508 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kaan Özcan tutuklandı.