Trafik kazaları...

Ülkede dün meydana gelen iki trafik kazasına alkollü sürücüler karıştı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zafer Rajapov (E-27) dün saat 23.00 sıralarında yönetimindeki KA 319 plakalı salon araçla Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyrederken, Sanayi Caddesi yol kavşağında kırmızı ışıkta geçerek çembere girdi. Rajapov, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Yakup Alkan (E-55) yönetimindeki SU 357 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.
Yine dün saat 21.00 sıralarında, Girne’de Su Kemerleri Sokak üzerinde de bir kaza yaşandı. Kazada, Nazım Varış (E-40), yönetimindeki SH 002 plakalı araçla kuzey istikametine giderken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Tolga Sayıl (E-43) yönetimindeki FL 101 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, 227 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Tolga Sayıl tutuklandı.