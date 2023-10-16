Trafik kazaları...

Ülkede dün meydana gelen iki trafik kazasına alkollü sürücüler karıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zafer Rajapov (E-27) dün saat 23.00 sıralarında yönetimindeki KA 319 plakalı salon araçla Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru seyrederken, Sanayi Caddesi yol kavşağında kırmızı ışıkta geçerek çembere girdi. Rajapov, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Yakup Alkan (E-55) yönetimindeki SU 357 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

199 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Rajapov'un neden olduğu kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yine dün saat 21.00 sıralarında, Girne’de Su Kemerleri Sokak üzerinde de bir kaza yaşandı. Kazada, Nazım Varış (E-40), yönetimindeki SH 002 plakalı araçla kuzey istikametine giderken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Tolga Sayıl (E-43) yönetimindeki FL 101 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, 227 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Tolga Sayıl tutuklandı.