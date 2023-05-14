Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı, 2 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Akıncılar-Ercan anayolunda RC 211 plakalı salon aracı ile Ercan Havaalanı istikametine doğru seyreden Furkan İskifoğlu (E-25), direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisinde takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.
Girne - Alsancak çevre yolunda da Mehmet Yıldırım (E-26), 163 mlgr alkollü içki tesiri altında DU 034 plakalı araçla dikkatsizce şerit değiştirmeye çalışırken Alex Deniz Değirmenci (E-22) yönetimindeki MY 351 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. DU 034 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldırım tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Gemikonağı’nda İsa Zamur (E-20), yönetimindeki ZMU 598 plakalı araçla Şht. Salahi Mehmet Sokak'ta seyir halindeyken yolu yaya olarak geçmeye çalışan Burcu Tungay’a (K-47) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Burcu Tungay kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.