Trafik kazalarının önlenmesi için görüşüldü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Taner Aksu’yla, dernek başkan yardımcısı Hüseyin Sevay’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda, saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede, dernek temsilcileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları içeren bir dosya sundu.

“TRAFİKTE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN EĞİTİM, DENETİM VE MÜHENDİSLİK…”

Dernek yetkilileri, trafik mühendisliğinin uzmanlık alanından yararlanılması gerektiğini ifade ederek, trafik eğitimi ile denetimine yeterince değer verilmediğini belirttiler.

Ülke trafiğindeki güvensizlik ortamının artmakta olduğunu kaydeden dernek yetkilileri, trafikteki sorunların çözümü için “3E” adını verdikleri eğitim, denetim ve mühendisliğe dayalı bir trafik sistemi oluşturulmasının öneminin altını çizerek bu üç unsurun üzerine inşa edilmeyecek bir sistemde sorunların çözümsüz kalmaya devam edeceğine dikkat çektiler.

CUMHURBAŞKANI, YASAL ALTYAPIDAN FİZİKİ ALTYAPIYA, EĞİTİMDEN DENETİME KADAR ALINMASI GEREKEN İVEDİ TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, trafik kazalarının ülkenin kanayan en büyük yaralarından biri olduğunun altını çizerek, yasal altyapıdan, fiziki altyapıya; eğitimden denetime kadar trafikte alınması gereken ivedi önlemlerin gerekliliğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Akıncı, konunun tüm toplumu ilgilendirdiğini kaydederek el birliğiyle çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

(CB)