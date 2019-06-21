Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı!

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde park halindeki aracın kapısını dikkatsizce açması sonucu kapıya çarpan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 14:50 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Ali Yurdal (E-34), kullanımında bulunan ve park halindeki MF 302 plakalı aracın kapısını dikkatsizce araçların seyir yönüne doğru açtığı sırada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru bisikleti ile seyreden Hakan Miralay’ın (E-47) kapıya çarpmasına sebep oldu.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaburgalarında kırık teşhisi ile Kalp Damar cerrahisi servisinde müşahede altına alındı