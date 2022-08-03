Trafik kazası yapan araçta ve sürücüsünde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Girne ana yolunun 13-14’üncü kilometreleri arasında dün 15.40'ta meydana gelen trafik kazası sonrası, C.P.U'nun (E-28) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu ve 28 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alındı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

-Çalıştığı yerden para çalan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan G.C’nin (K-39), 30 Temmuz'da işyerine ait 11 bin 470 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polis, bahse G.C'nin tutuklandığını açıkladı.

-Karaağaç'taki yangında 40 çam ağacı yandı

Karaağaç’ta dün 15.45'te ormanlık alanda çıkan yangın sonucu, 40 çam ağacı ve 150 metrekarelik alandaki kuru ot yandı.

Yangın, İtfaiye ile Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü; soruşturma sürüyor.