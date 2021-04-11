Trafik kazası...1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı

İskele-Ercan anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki araç sürücüsü Feride Gül Fidan ve araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Ayaz Fidan yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza; bugün saat 11.00 sıralarında İskele- Ercan Anayolu üzerinde, Feride Gül Fidan (K-26), yönetimindeki EU 696 plakalı araç ile İskele'den Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, Route-66 isimli iş yerinin çevre duvarına çarpması sonucu meydana geldi.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fidan ve araçta yolcu olarak bulunan Ayaz Fidan (E-9) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Belinde kırık teşhisi konan Feride Gül Fidan’ın tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürerken, 9 yaşındaki Ayaz Fidan’ın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.