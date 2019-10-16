Trafik kazası...4 yaralı

Bugün 19:00 sıralarında, Girne - Esentepe Anayolu üzerinde, Teknecik elektrik santrali önlerinde trafik kazası meydana geldi.

Alexander Delis (E-48), yönetimindeki RD 046 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu karşı istikametten gelmekte olan Erdal Yılmaz (E-37) yönetimindeki EP 411plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EP 411 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Karal (E-17) ve RD 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dimitri Delis (E-16) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Doğukan Karal, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.

Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğni bildirdi.