Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Eski Alayköy-Türkeli anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu, Sedef Sevgi Derin (K-35) hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Sedef Sevgi Derin (K-35) yönetimindeki NG 763 plakalı araç, Türkeli istikametine doğru seyrederken, aşırı sürat ve dikkatsiz sürüşle sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybolmasıyla yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp savruldu.

Kazada ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Derin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis soruşturması devam ediyor.