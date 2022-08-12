Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Bu gece saat 01:15 sıralarında, Boğazköy'de Atatürk Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Lefkosa'da sakin Ercan BİÇER (E-27), yönetimindeki FV 333 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıkarak banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücü Ercan BİÇER olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan ayni aracta yolcu olarak bulunan Lefkosa'da sakin Mehmet YAPICI (E-26)  kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  yoğun bakim servisinde müşahade altına alındı. 

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 03:08
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