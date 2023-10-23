Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Bu sabah saat 07:10 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Eziç Trafik Işıkları dörtyol kavşağında, iki aracın çarpması sonucu bir araç sürücüsü erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.