Lefkoşa’da bugün 02.30 sıralarında Yakın Doğu Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında yaşları 20, 22 ve 23 olan 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, İbrahim Bolcan (E-22), yönetimindeki GV 581 plakalı araç ile kuzey istikametine seyrettiği sırada, Fuar Alanı girişi önlerine geldiğinde yolun sağına geçince karşı istikametten gelip düz gitmekte olan Emrah Ay (E-23) yönetimindeki JF 078 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JF 078 plakalı araç sürücüsü Emrah Ay ile ayni araçta yolcu olarak bulunan İsmail Dağ (E-22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Nurten Ucuz (K-20) Yusuf Yılmaz (E-22) Yakın Doğu Hastanesi’nde, Delil Tekmannuray ise (E-22) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İbrahim Bolcan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu olduktan sonra tutuklandı.