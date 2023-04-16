Trafik polisine sahte sürüş ehliyeti ve kimlik verdi, tutuklandı

Güzelyurt’ta polisin trafik kontrolü sırasında tehlikeli sürüş yaparken tespit edilen bir kişi, sahte sürüş ehliyeti ve kimlik vermekten tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan bilgiye göre dün Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan trafik kontrolü sırasında kullanımındaki araçla tehlikeli sürüş yaparken tespit edilen E.A.(E-21), görevli polise kendisini başka bir şahıs olarak tanıtıp, tasarrufunda bulundurduğu, başkası adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini ve kimlik kartını verdi.

Sahte belgeyle başkasının kimliğine bürünerek trafik suçunun başka şahıs adına yazılmasını sağlayarak sahte davranışta bulunan E.A., tutuklandı.