Trafik suçu nedeniyle durdurulan araçta ve evlerinde uyuşturucu bulunan üç kişiyi tutukladı

Güzelyurt’ta trafik suçu nedeniyle durdurulan araçta uyuşturucu bulan polis, araçtaki üç kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Büyük Ada Sokak üzerinde, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı trafik ekipleri tarafından durdurulan Y.A.(E-26)’nın kullandığı ve İ.A.M.B.(E-26) ile A.D.(E-23)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet elle sarılmış sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yürütülen soruşturma kapsamında birlikte kalmakta oldukları Gönyeli’deki evlerinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı.

Olayla ilgili Soruşturma devam ediyor.