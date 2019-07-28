Trafikte 4 yıllık bilanço...120 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de son 4 yılda meydana gelen kazalarda 125 kişi hayatını kaybetti. 2015-2018 yılları arasında ülkede toplam 15 bin 803 kaza olurken, 4 bin 136 kişi bu kazalarda yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Ocak-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında meydana gelen kazalarla trafikteki kayıplar 17’ye yükseldi. Hayatını kaybeden sürücülere yapılan otopside, “kalp krizi” gibi sağlık sorunları tespit edildiğinde ölümler polisin kayıtlarına “trafik kazası” olarak geçmiyor.

Kayıtlı 236 bin 10 aracın olduğu KKTC’de 2019’un ilk altı ayında 31 bin civarında sürücüye çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. En fazla ceza kesilen trafik suçu sürat olurken, dikkatsiz sürüş kaza sebeplerinin başında geldi.

2019’un ilk altı ayında en fazla kaza Lefkoşa’da olurken, ülke genelinde yaşanan kazaların maddi hasar miktarı kayıtlara 19 milyon 493 bin TL olarak geçti.

Psikoloji ve sosyoloji uzmanları kazalarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) değerlendirmede bulundu.

Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, “En fazla güçlük çeken ölenlerin yakınları… Kazadan önceki hayatlarına dönmeleri neredeyse imkansız” dedi.

Sosyolog ve Siyaset Bilimi Uzmanı Hakan Gündüz, “Bir iki gün sosyal medya silahşorluğu yapılıyor, yaşananlar unutuluyor. Trafikte vahamet içinde olduğumuzu algılamamız lazım” şeklinde konuştu.

BU YILIN İLK YARISINDA 14, GEÇTİĞİMİZ YILIN İLK YARISINDA 16 KİŞİ TRAFİKTE HAYATINI KAYBETTİ

2019’un ilk altı ayında ölümle neticelenen 11 kaza oldu, 14 kişi bu kazalarda yaşamını yitirdi. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayının 27’sine kadar meydana gelen kazalarda biri yaya, biri sürücü, biri yolcu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

İlk altı ayda meydana gelen bin 937 kazanın 241’i yaralanmayla, bin 684’i hasarla neticelendi. Kazalarda 59’u ağır, 333 kişi yaralandı. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 16 kişi trafikte hayatını kaybetmişti.

2019’un ilk altı ayında en fazla kaza Lefkoşa’da oldu. Başkentte 702 kaza meydana geldi.

Lefkoşa’yı 507 kazayla Girne izledi. Gazimağusa’da 457 kaza, Güzelyurt’ta 162, İskele’de 109 kaza oldu.

TRAFİK KAZALARININ BAŞLICA SEBEBİ DİKKATSİZ SÜRÜŞ

Bu yılın ilk altı ayındaki kazalarda toplam hasar miktarı kayıtlara 19 milyon 493 bin 17 TL olarak geçti.

2019’un ilk altı ayındaki kazaların 266’sı sürat, 632’si dikkatsiz sürüş, 184’ü kavşakta durmama, 92’si alkol, 72’si yolun solunu tutmama, 273’ü yakın takip nedeniyle oldu. Dikkatsiz sürüş polisin kayıtlarına başlıca kaza sebebi olarak girdi.

206 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ…

2019’un ilk altı ayında eşitli suçlar nedeniyle 206 araç trafikten men edildi.

Lefkoşa ilçesinde 19, Gazimağusa’da 26, Girne’de 135, Güzelyurt’ta 11, İskele’de 15 toplam 206 araç trafikte alıkonuldu. En fazla aracın alıkonulduğu ilçe Girne oldu.

7 BİNE YAKIN SÜRÜCÜ SÜRAT, 3 BİN 500 BİN CİVARINDA SÜRÜCÜ CEP TELEFONUYLA KONUŞMAKTAN RAPOR EDİLDİ

İlk 6 ayda kayıtlara trafikte 30 bin 719 araç kontrol edildi. 2019’un ilk 6 ayında gerçekleştirilen kontrollerde süratli araç kullanan 6 bin 710 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere 315 TL-787,5 TL arasında para, 5 ile 50 arasında da puan cezası kesildi.

3 bin 519 sürücü cep telefonuyla konuştuğu için rapor edildi. Bu kişilere, 315 TL para, 15 de puan cezası yazıldı. Emniyet kemeri takmayan bin 539 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere 315 TL para ve 5 puan cezası kesildi.

Alkollü araç kullanan 831 sürücüye ceza yazıldı. 575 TL- 3 bin 150 TL arasında değişen para cezasının yanında bu suçu işleyen sürücülerden 100 de puan kesildi.

Ehliyetsiz araç kullanan 315 sürücü tespit edildi. Bu kişilere 3 bin 150 TL para, 100 de puan cezası kesildi.

EN FAZLA CEZA KESİLEN TRAFİK SUÇU SÜRAT

En fazla ceza kesilen trafik suçu sürat oldu. Bu suçlar arasında en fazla para cezası olan suç ehliyetsiz araç kullanmak. Alkollü araç ve ehliyetsiz araç kullanma 100 trafik puanına denk geliyor, bu nedenle hakkında yasal işlem yapılan sürücü ehliyetini kaybediyor.

SON 4 YILDA 125 KİŞİ TRAFİKTE HAYATINI KAYBETTİ… EN FAZLA ÖLÜMLÜ KAZA 2017’DE OLDU

KKTC’de son 4 yılda 115 ölümlü kaza oldu. 125 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. 2015-2018 yılları arasında 15 bin 803 kaza oldu. 12 bin 641’i hasarla sonuçlanan kazaların 3 bin 20’si yaralanmayla sonuçlandı. Kazalarda 4 bin 136 kişi yaralandı.

2015’te 24 ölümlü kaza oldu, 28 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl meydana gelen 4 bin 20 kazadan 737’si yaralanmayla, 3 bin 259’u hasarla neticelendi. 2015’deki kazalarda 979 kişi yaralandı.

2016’da 32 ölümlü kaza oldu, 36 kişi hayatını kaybetti. Bu yılda yaşanan toplam 3 bin 968 kazanın 767’si yaralanmayla, 3 bin 169’u hasarla sonuçlandı. Kazalarda bin 11 kişi yaralandı.

2017’de 37 ölümlü kaza meydana geldi, 37 kişi hayatını kaybetti. 2017’de meydana gelen 3 bin 951 kazadan 766’sı yaralanma, 3 bin 148’i hasarla sonuçlandı. Kazalarda bin 70 kişi yaralandı.

2018’de 22 ölümlü kaza oldu, 24 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 864 kazanın 750’i yaralanmayla, 3 bin 65’i yaralanmayla neticelendi. Kazalarda, bin 76 kişi yaralandı.

ÜLKEDE KAYITLI 236 BİN 10 ARAÇ VAR

Polisin verdiği bilgiye göre, KKTC plakalı sigortalı araç sayısı 186 bin 14. Diğer ülke plakalı araç sayısı 49 bin 996. Ülkede toplamda 236 bin 10 araç var.

Yine polisin verdiği bilgiye göre, Lefkoşa ilçesinde 22, Gazimağusa’da 26, Girne’de 27, Güzelyurt’ta 13, İskele’de 5 sabit radar var. Ülkedeki toplam sabit radar sayısı 93. En fazla radarın olduğu ilçe 27 radar ile Girne. İki point to point radar ise sadece Lefkoşa’da.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

TAK’a konuşan Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, trafik kazsında yaralananların ve yakınlarının psikolojik rahatsızlık yaşadığını kaydederek, “En fazla güçlük çeken ölenlerin yakınları” dedi.

Yakınlarını kaybedenlerin intihar etme riskinin yükseldiğini, kendine güvenlerinin azaldığını söyleyen Tatlıcalı, kayıp yakınlarının depresyon, kaybetme korkusu, yeme ve iletişim problemleri yaşadığını aktardı.

Eşmen Tatlıcalı, trafik kazası yaşayanların veya yakınlarını kaybedenlerin, daha fazla sakinleştirici ilaç, uyuşturucu ve alkol kullandığının tespit edildiğini de söyledi.

Trafik kazası geçirenlerin kazanın etkilerini bireysel olarak hissettiğini ancak bunu ilişki içinde oldukları topluma da yansıttıklarını belirten ve “Bu kaçınılmazdır” diyen Eşmen Tatlıcalı, şunları da ekledi:

“Bu kişilerin aileleri, arkadaşları, çevresi de durumdan etkilenir. Kaza geçiren kişi ve yakınlarının sosyal, iş ve eğitim hayatlarında başarısız oldukları görülmektedir. Bir kazada engelli kalan ya da hayatını kaybeden kişilerin aile fertlerinin kazadan önceki psikolojik ve sosyal hayatlarına dönmeleri neredeyse imkansızdır.”

GÜNDÜZ: “BİR İKİ GÜN SOSYAL MEDYA SİLAHŞORLUĞU YAPILIYOR, YAŞANANLAR UNUTULUYOR”

Sosyolog ve Siyaset Bilimi Uzmanı Hakan Gündüz, trafik kazalarının onlarca yıldır toplumun gündeminde olduğunu kaydederek, “Trafik toplumu en üst düzeyde rahatsız eden bir olgu. İnsanlarımız her sabah trafikte sinir krizleri geçiriyor. Buna sık yaşanan ölümlü kazalar da eklendiğinde trafik en ciddi sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Bu olumsuz etkiye rağmen toplumun soruna tepkisiz olduğunu söyleyen Gündüz, “Bir iki gün sosyal medya silahşorluğu yapılıyor, yaşananlar unutuluyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor” şeklinde konuştu.

Devletin toplumun yönetim aracı olduğunu anımsatan Gündüz, “Toplum tepkisizse devlet de pasif kalır” şeklinde konuştu.

“Ne yapılmalı?” sorusunu yanıtlayan Hakan Gündüz, “Trafikte sorun aslında bireylerin ta kendisidir. Trafikte vahamet içinde olduğumuzu algılamamız, bu kanıya varmamız lazım. Yani farkındalık şart. Bu da ancak pozitif eğitimle mümkün olur. Gelecek nesillere bu bilinci kazandırmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Denetimin ve ciddi cezanın kısa dönem için şart olduğunu vurgulayan Gündüz, “Polis teşkilatı denetimde yeterince yer alamıyor, bu konuda güçlendirilmeli. Hatta belediye zabıtalarının yetkisi polis yetkisine çıkarılmalı. Trafikteki suçlara ağır cezalar getirilmeli” dedi.

‘Cezayla trafikte düzelme olmaz’ yaklaşımını “saçmalık” olarak niteleyen Hakan Gündüz, “Dünyada bu işi çözebilmiş ülkelerde denetimle birlikte, trafikte korkunç cezalar söz konusu. Kısa dönemde sonuç almak için bunu yapmamız şart” şeklinde konuştu.