Trafikte haftalık bilanço: 73 kaza, 24 yaralı…

Ülkede geçen hafta 73 trafik kazası meydana gelirken, söz konusu kazalarda 24 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 4 milyon 682 bin TL olduğu belirtildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı, Lefkoşa 27, Gazimağusa 17, Girne 19, Güzelyurt 4 ve İskele 6 olarak gerçekleşti.

-Trafik kontrollerinde 1248 sürücüye ceza kesildi

Bu arada, 24-30 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 1248 araç sürücüsü rapor edildi.

Kesilen cezaların 320’si süratli, 110’u emniyet kemersiz, 91’i seyrüsefer ruhsatsız, 48’i alkollü, 35’i dikkatsiz, 34’ü sigortasız, 21’i muayenesiz, 18’i tehlikeli, 12’si “T” özel işletme izinsiz, 11’i koruyucu miğfer başlıksız, 9’u ehliyetsiz, 6’sı da “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan dolayı kesildiği belirtildi.

Ayrıca, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 118 kez, trafik ışıklarına uymamaktan dolayı 6 kez, tonajından fazla ve tehlikeli yük taşımaktan 8 kez ve diğer trafik suçlarından 212 kez cezai işlem yapıldı.