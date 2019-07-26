Trafikte tartıştıkları kişinin arabasının camını kırdılar



Girne’de dün A.B.(E-28), B.B.(E-26) ve K.R.(E-26) trafikte sorun yaşadıkları M.T.’nin (E-21) kullanımında bulunan araca yumruk ve sopayla vurmak suretiyle aracın ön camını kırarken, M.T. ve A.B.(E-28) yumruklaştılar.

Polis bültenine göre adı geçen kişiler tutuklandı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE 4 TUTUKLU

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, üçü Gazimağusa’da, biri Güzelyurt’da olmak üzere toplam dört kişi tutuklandı.