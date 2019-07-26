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Trafikte tartıştıkları kişinin arabasının camını kırdılar

Trafikte tartıştıkları kişinin arabasının camını kırdılar


Girne’de dün A.B.(E-28), B.B.(E-26) ve K.R.(E-26) trafikte sorun yaşadıkları M.T.’nin (E-21) kullanımında bulunan araca yumruk ve sopayla vurmak suretiyle aracın ön camını kırarken, M.T. ve A.B.(E-28) yumruklaştılar. 
Polis bültenine göre adı geçen kişiler tutuklandı. 
SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE 4 TUTUKLU 
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, üçü Gazimağusa’da, biri Güzelyurt’da olmak üzere toplam dört kişi tutuklandı. 

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