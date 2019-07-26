Girne’de dün A.B.(E-28), B.B.(E-26) ve K.R.(E-26) trafikte sorun yaşadıkları M.T.’nin (E-21) kullanımında bulunan araca yumruk ve sopayla vurmak suretiyle aracın ön camını kırarken, M.T. ve A.B.(E-28) yumruklaştılar.
Polis bültenine göre adı geçen kişiler tutuklandı.
SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE 4 TUTUKLU
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, üçü Gazimağusa’da, biri Güzelyurt’da olmak üzere toplam dört kişi tutuklandı.
Trafikte tartıştıkları kişinin arabasının camını kırdılar
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