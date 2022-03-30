TSK Güçlendirme Vakfı, KKTC Fahri Tanıtım ofisi açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım ofisi açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Talip Sancar resmi açılış öncesi yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu denli değerli bir vakfın fahri tanıtım ofisinin açılmasının Milli birliğin bütünleşmesi açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Sancar, ofisin Türk ulusunun güç birliğine ışık tuttuğunu söyledi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası karşılaşılan silah ambargosunun Türk savunma sanayinin gelişiminde büyük bir rol oynadığını ve savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanmasının öneminin kavrandığına dikkat çeken Sancar, vakıf hakkında bilgiler verdi.

Sancar, “Savunma sanayi şirketleri kurma amacıyla bağışlarla 26 Eylül 1987’de özel bir yasa ile kurulan Vakfın, ortakları ASELSAN ,TUSAŞ ,ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN Türk savunma sanayiine milli ve yerli ürünlerin kazandırılmasında önemli katkılar sağlayarak dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini” kaydetti.

Sancar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım ofisinin resmi açılışının bayramdan sonra TSKGV Genel Müdürü Tümgeneral Sadık Piyade ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımları ile gerçekleştirileceğini belirtti.