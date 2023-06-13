TSK Mehmetçik Vakfı, Vekâleten Kurban Bağışlarını kabul ediyor

TSK Mehmetçik Vakfı, 29 Mayıs tarihi itibarı ile Vekâleten Kurban Bağış kabulüne başladığını bildirdi. Kurban bağış bedeli 5 bin 400 TL olarak belirlendi.

TSK Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Vakfın, 1995 yılından itibaren yaptığı vekâleten kurban temin ve kesim faaliyetini, bu sene de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tebliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, 29 Mayıs tarihi itibari ile Vekâleten Kurban Bağış kabulüne başlayan Mehmetçik Vakfı’nın, bir hisse bedelini 5 bin 400 TL, 275 ABD Doları ve 250 Euro olarak belirlediği kaydedildi.

Kurbanlıkların kesiminin, modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Vekâleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinin bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan Şehit yakınları, Gazi ve Engelli Mehmetçik ailelerine taze kurban eti olarak, bir bölümü de Şehit yakınları, Gazi ve Engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına, üretimin tamamlanmasını müteakip kurban etlerinden yapılan konserve kavurma şeklinde dağıtılacaktır.”

Vekâleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelirin, yardım planı dâhilinde Şehit, malul Gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacağı kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin kurumsal tahsilat ekranları ile internet bankacılığını kullanarak, herhangi bir ek ücret ödemeden veya Vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı aracılığıyla, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğü ile Adana, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun’daki Vakıf Temsilcilikleri ve Şirketleri vasıtasıyla makbuz karşılığı nakit ya da kredi kartı ile yapılabilir. Yurt dışından ise, Vakıf internet sitesi üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı ile online bağışa ek olarak, anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabilmektedir.”

Bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihinin 27 Haziran Salı saat 12.30 olduğu kaydedilen açıklamada, yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarihin ise 23 Haziran Cuma saat 16.00 old