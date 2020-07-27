T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden Ali Karavezirler’e teşekkür plaketi

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik ve Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ederek Ercan Havalimanı’na yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Karavezirler de gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu da hazır bulundu.

Karavezirler, bölgenin çehresini değiştirdi

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik plaket takdimi sırasında yaptığı konuşmada, T&T Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları nedeniyle Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Ülkelerin havalimanı giriş noktalarının turistler için önemine dikkat çeken Özçelik, Ercan Havalimanı’na gelen yolcuların Değirmenlik Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar neticesinde havalimanı ve çevresinin çehresinin değişerek adeta bir çiçek bahçesine döndüğünü belirtti.

Değirmenlik Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini kaydeden Özçelik, ayrıca COVID-19 sürecinde havalimanının ilaçlanması yönünden de başarılı belediyecilik anlayışının bir örneğini gördüklerini kaydetti.

Ercan, KKTC’nin aynasıdır

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karevezirler ise Ercan Havalimanı’nın KKTC’nin aynası olduğunu kaydederek, havalimanının şimdi olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Dağ yolu çemberinden Ercan Havalimanı’na kadar olan bölgede orta refujdaki peyzaj ve çiçeklendirme projesinin devam ettiğini anlatan Karafezirler, “Şu anda Ercan Havalimanı’nın çevresinde peyzaj ve çiçeklendirme projesini gerçekleştirdik. Bu tablo, ülkemize gelen turistler açısından da olumlu karşılanmıştır. Proje, yonca kavşağına kadar sürecek peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları ile devam edecek” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile bir süre önce protokol imzaladıklarını hatırlatan Karavezirler, protokolde 10 yıllığına devraldıkları Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm kavşakların, çemberlerin, orta refüjlerin (beton oto korkuluk), Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda bulunan Yonca Kavşağı adı ile bilinen alt ve üst geçidin etrafında bulunan bölgenin çevre temizliği, yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesini de yapacaklarını kaydetti.