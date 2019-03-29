Tuba Dağcı Kılıç: "Biz iyiyiz, haber sadece isim benzerliğinden ibarettir"

İnternet üzerinden yapılan yanlış yayınlar haberler sonrasında da sosyal paylaşım sitelerinde hızla dolaşıma giren yanlış haberler herkesin yüreğini ağzına getiriyor.

Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda dün akşam meydana gelen trafik çarpışmasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İsim benzerliği nedeni ile yaşanan karışılık sonrasında Tuba Dağcı Kılıç sosyal medya hesabından “Arkadaşlar biz iyiyiz haber sadece isim benzerliğinden ibarettir benimle bir ilgisi yoktur” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 11:40