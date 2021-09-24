TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında derece elde eden öğrenciler Bakanlıkta

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında derece elde eden 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerini kabul etti.

Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ve Kıbrıslı Türk Gençlerin neler yapabileceğini her ortamda gösterdiğini vurgulayarak, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin başarılarının devamlılığını sağlamak için bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Bakan Amcaoğlu, böylesi başarıların çoğalması için eğitimin altyapısını güçlendirerek daha çağdaş bir eğitim ortamı yaratmak adına çalıştıklarını ifade etti.Fen Lisesi’nden verilen bilgiye göre, konuşmaların ardından TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Kimya dalında bölgesel birincilik elde eden Hasret Sıla Çavuşoğlu’na (11. Sınıf Danışman Öğretmen Aylin Haktanır), Matematik dalında bölgesel üçüncülük elde eden Çağan Cebeci’ye (10. Sınıf Danışman Öğretmen Saniye Fidan) ve Biyoloji dalında bölgesel üçüncülük elde eden Mustafa Balcıoğlu’na (11. Sınıf Danışman Öğretmen Nur Naimoğlu) hediyeleri takdim edildi.