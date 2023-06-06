Tufan Erhürman: Asgari ücret yükselse de alım gücü yükselmeyecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücretin yükselse de alım gücünün yükselmeyeceğini vurguladı. Erhürman, “Kaçınılmaz olan tüm giderlerin kendiliğinden döviz üzerinden belirlendiği ülkede gelirlerin de stabil para birimine endeksli muhasebe sistemiyle belirlenmesi” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sterlin ve doların yükseldiğine işaret eden Erhürman, asgari ücretin yükselse de alım gücünün yükselmeyeceğini belirtti.

Erhürman’ın açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Sterlin 27 TL'yi geçti. Dolar 22 TL'ye dayandı. Asgari ücret konuşuluyor. Bildiğimiz döngü yine başlayacak. TL'nin değer kaybı elbette zam etkisi yaratacak. Asgari ücret daha belirlenmeden personel giderleri de fiyatlara yansıyacak.

Sonuç? Asgari ücret yükselse de alım gücü yükselmeyecek. Bu işi üç ayda bir yapsanız da sonuç çok değişmeyecek. Kaçınılmaz olan tüm giderlerin kendiliğinden döviz üzerinden belirlendiği ülkede gelirlerin de stabil para birimine endeksli muhasebe sistemiyle belirlenmesi. Başka çıkış yok. Çözüm belli. Uygulayacağız...”