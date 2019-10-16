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Tufan Erhürman: "Bunu kabul etmemiz asla mümkün değil"

Tufan Erhürman: "Bunu kabul etmemiz asla mümkün değil"
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Herkesin sağ duyuyla, aklı selimle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorunda olduğu bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı makamının tek kaynağı KKTC yurttaşlarından oluşan Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Elbette demokrasi gereği eleştiri mümkündür. Ancak sınırlar aşılır ve iş hakaret ve tehdide vardırılırsa, bu doğrudan doğruya Kıbrıs Türk halkının iradesine hakaret edilmesi, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tehdit edilmesi noktasına varır ki bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Herkesin sağ duyuyla, aklı selimle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorunda olduğu bir dönemden geçiyoruz…”

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