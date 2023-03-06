Tufan Erhürman: "maaşlardan kesinti kararını kabul etmek mümkün değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ad-Hoc komitede alınan maaş kesintisi kararıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin kendi istedikleriyle bir yapı oluşturmaya çalıştığını belirterek, “Hükümet ‘ben yaparım olur’ mantığıyla hareket etmeye devam ediyor” dedi.

Dar gelirlilerinden kesinti yapılmamasını istediklerini kaydeden Erhürman, “Bu kez barajı bizim çabalarımızla 15 bine çektiler” ifadelerini kullandı.

Erhürman, maaşlar artınca asgari ücretliden de dar gelirliden de kesinti yapılmış olacağını dile getirerek, “Başladığımız noktadan çok da farklı bir durumda değiliz” diye konuştu.

Ad-Hoc komiteden geçen maaşlardan kesinti kararını kabul etmenin mümkün olmadığına vurgu yapan Erhürman, “CTP olarak Ad-Hoc komiteden çekilme kararı aldık” açıklamasında bulundu.

Tufan Erhürman, konuyla ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikalarla istişare etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.