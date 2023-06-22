Tufan Erhürman: Sandıktan ‘yoksullaşma ve yoklaşmaya hayır’ cevabı çıkacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde Kıbrıs Türk halkının “yoksullaşma ve yoklaşmaya hayır” cevabı vereceğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nün düzenlediği kitle toplantısına katıldı. Erhürman’a Gönyeli’de CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ve milletvekilleri de eşlik etti. CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın Gönyeli’deki kitle toplantısında yaptığı konuşmasında Pazar günü sandıkları ilmek ilmek öreceklerini söyledi ve UBP’nin talan düzenine ‘dur’ diyeceklerini vurguladı.

ERHÜRMAN: YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAMAYA HAZIRLANIYORUZ

Gönyeli’deki kitle toplantısında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlandıklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının yoksullaşmasına pandemi ve savaş bahanesi üretenlerin, halkın yoklaşmasına karşı “Memlekette kriz yok” diyenlerin bir cevaba ihtiyaç duyduğunu dile getiren Erhürman, “Bu sandıktan öncelikle yoksullaşmaya, yoklaşmaya, gençlerimizin göçüne bir hayır cevabı çıkacak. Bunların gailesini çekmeyenleri evlerine göndereceğiz” dedi. Halkın 25 Haziran ara seçimlerinde moral bulacağını ifade eden Erhürman, bu moralin tüm yaşananları geride bırakacağını söyledi.

ÖZUSLU: TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ BU PAZAR BİR DERS VERECEK

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu da Gönyeli’deki etkinlikte yaptığı konuşmasında toplumun tüm kesimlerinin bu Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde hükümete bir ders vereceğini söyledi. Gönyeli halkı tarafından coşkuyla karşılanan Sami Özuslu, ülkede ilaç bulamayan ve en temel insan haklarından faydalanamayan insanlar bulunmasına rağmen külliye ve başbakanlık yerleşkesi talep edecek kadar toplumuna yabancılaşanlara gerekli cevabın Pazar günü verileceğini ifade etti.