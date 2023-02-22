Tufan Erhürman: Tahsin Ertuğruloğlu kendinden geçti!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Türkiye’deki deprem sonrası Güney Kıbrıs’tan gelen yardım malzemeleri ile ilgili yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Ülkenin sahibi edasıyla, kendisi için ‘yok hükmünde olanlara başka bir ülkeye gidebilirsiniz’ diyecek kadar da kendinden geçti!” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’tan gelen yardım malzemelerini kabul etmediği ve zorluk çıkardığı” yönündeki iddialar ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasını eleştirdi.

Tahsin Ertuğruloğlu’nun bir kez daha kendisi gibi düşünmeyenleri "ülkeyi Rum'a peşkeş çekmeye çalışanlar" olarak nitelediğini ifade eden Tufan Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Ülkenin sahibi edasıyla, kendisi için ‘yok hükmünde olanlara başka bir ülkeye gidebilirsiniz’ diyecek kadar da kendinden geçti!

Bu çağa ait olmayan bir zihniyet, bir üslup! Neyse ki acılar karşısında bir bütün olan bu halk nezdinde bu zihniyet de, bu üslup da yok hükmünde!”

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 13:58