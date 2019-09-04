Tuğgeneral Algan'dan Uluçay'a veda ziyareti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev süresi sona eren Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Tuğgeneral Algan, 2 yıl süreyle onur duyduğu görevini ifa ettiğini belirterek Çorlu’da görev yapmak üzere KKTC’den ayrılacağını anımsattı.

Algan, “Gönlüm burada, yine Kıbrıs’ın bir mücahidi olarak görevime devam edeceğim. Sizlerle görev yapmak bulunduğum görev için büyük bir şanstır.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına her zaman yakınlığınızı, sıcaklığınızı ve desteğinizi hissettik” dedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, hizmetlerinden dolayı Tuğgeneral Algan’a teşekkür ederek önemli bir dönemde önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Görevlerin ve hizmetlerin bayrak yarışı şeklinde devam ettiğine vurgu yapan Uluçay, yeni görevinde Algan’a başarılar diledi.

Uluçay: “Ülkemize yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederim. En kısa zamanda sizleri yeniden aramızda görmeyi de arzu ediyoruz” dedi.