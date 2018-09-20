TUĞGENERAL ALGAN’DAN İSKELE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU’NA ZİYARET

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Algan, Sadıkoğlu’na ziyaretin anısına plaket verdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Tuğgeneral Algan’ı İskele’de, İskele Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.