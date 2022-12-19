Tuğlu “Kadınlarımız ekonomik yaşama katılacak”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, kadınlara yönelik yerel yönetim vizyonunu paylaştı. Kadınların ekonomik hayata dahil olabilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Tuğlu, kadınların; üretken hale gelebilmeleri, becerilerini geliştirebilmeleri, meslek edinebilmeleri, güçlenebilmeleri ve ekonomik hayata katılabilmeleri için çalışacaklarını vurguladı.

Bölgede ekonomik kalkınmanın gerekliliğine dikkat çeken Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Bir Dünya Üreten Kadın” Kooperatifleri projesi ile bu isteklerini hayata geçirebileceklerini vurguladı.

“Bir Dünya Üreten Kadın” Kooperatifleri ile üretici kadınları bir araya getirerek ve destekleyerek gerek üretim, gerekse üretilen ürünlerin etkin bir şekilde pazarlanmasının önünü açacaklarını ifade eden Dr. Tuğlu, “Kooperatifler, kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımını artırırken, beldemiz ekonomisini de canlandıracağız” dedi.

Her alanda kalkınmayı hedeflediklerine dikkat çeken Tuğlu, “26 Aralık itibarı ile beldemizi kalkındırmak için ortaya koyduğumuz projelere hayat vermeye başlayacağız” diye konuştu