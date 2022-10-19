TÜİK, İstatistik Kurumu'na teknik desteğini sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), KKTC İstatistik Kurumu ile işbirliği çalışmalarını sürdürüyor. TUİK, uluslararası norm ve standartlarda istatistik üretimi için İstatistik Kurumu’na teknik destek sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, İstatistik Kurumu’nun Eylem Planı’na ilişkin uluslararası norm ve standartlarda istatistik üretimi için teknik destek sağlanıyor.

TÜİK, İstatistik Kurumu ile Ocak 2021'de imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden “Milli Gelir Hesaplama” konusuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜİK’i temsilen katılım sağlayan Dönemsel Hesaplar Grup Başkanı Mehmet Ilgar ve Yıllık Hesaplar Grup Başkanı Mehmet Akif Davarcı, ziyaretlerini 21 Ekim’e kadar sürdürerek 3 gün boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışmalarını tamamlayacak.

Mutabakat Zaptı ile katılımcılar arasında istatistik alanında iş birliği sağlanması, KKTC İstatistik Kurumu personelinin teknik ve mesleki kapasitesini güçlendirmek amacıyla teknik yardım programı uygulaması ve KKTC istatistik hizmetlerinin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir ve güncel istatistik veri üretme kapasitesinin arttırılmasını sağlamanması amaçlanıyor.