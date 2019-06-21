TÜK arpa,buğday ve tritikale alımına hafta başından itibaren başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) hafta başından itibaren yemlik ve tohumluk arpa, 2019 ürünü yumuşak, sert ve tohumluk buğday, yemlik ve tohumluk tritikale alımına başlayacağı bildirildi.

TÜK’ün bu hafta içinde yaklaşık 11 bin ton yemlik arpa alığı da açıklandı. Ürün bedeli ödemelerine bugün itibarıyla başlanırken, 2019 ilkbahar ürünü patateslerin bedelleri de bugün ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynakları’ndan yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

“2019 ürünü sert buğdayla yumuşak buğday alımları TÜK’ün Haspolat, Kumyalı ve Gazimağusa Ambar No:4 şubelerinde gerçekleşecek. 2019 ürünü yemlik tritikale alımları TÜK’ün Akdoğan Şubesi’nde olacak. 2019 ürünü tohumluk arpa, buğday ve tritikale alımları TÜK’ün Akoğan Tohumluk Hazırlama Şubesi’nde olacak.”

Bakanlığın açıklamasına göre, 17 Haziran’dan bugüne kadar kurum 10 bin 607 ton yemlik arpa alımı gerçekleştirdi. Üreticilerin ürün bedeli ödemelerine bugün itibarıyla başladı.

TÜK, patates üreticilerinin 10 ile 14 Haziran döneminde teslim ettikleri 2019 ilkbahar ürünü patateslerin bedellerini bugün ödedi.