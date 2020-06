TÜK Bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi toplantısı sona erdi. Bir sonraki toplantı 29 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Meclis’te bugün Toprak Ürünleri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da görüşülerek oyçokluğuyla kabul edildi.

İlk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun raporu okudu.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, TÜK’ün öneminin arttığını, yapısının yenilenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle COVID 19 salgını ile birlikte tarımın öneminin arttığını belirten Angolemli, kuruma daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Angolemli, et ürünlerine ulaşmanın kolaylaştırılması gerektiğini söyleyerek, et ithalinin söz konusu olduğunu söyledi.

Et ithaline izin verilmesi için bazı oyunlar oynandığını savunan Angolemli, patatesin ihraç edilmesi gerektiğini, buna yönelik sübvansiye verilebileceğini belirtti.

Angolemli, TÜK’teki giderleri okuyarak, durmadan eleman alındığını savundu.

TÜK’te yeni bir yapıyı sağlayarak özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyleyen Angolemli, Yönetim Kurulu’nun hükümetten değil üreticilerden oluşmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kurumun batırıldığını, yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini dile getiren Angolemli, ret oyu vereceklerini belirtti.

TOPAL

HP Milletvekili Hasan Topal, içinden geçilen süreçte tarımın öneminin bir daha anlaşıldığını, tarım sektörünün yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Bundan sonraki zamanda tarımın öncelikli bir sektör olacağını dile getiren Topal, “Belki de Kıbrıs’ta lokomotif sektör olacaktır” dedi.

Ürün kalitesi ve insan sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Topal, bu şekilde dünyada alıcı bulunabileceğini belirtti.

Topal, “Ülkemize has ürünler vardır. Buna dikkat edersek daha verimli, sağlıklı tarım ve hayvancılık yapılabilir” diye konuştu.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TÜK’ün elzem bir konu olduğunu, yaşaması ve yaşatılması gerektiğini söyledi.

Oğuz, TÜK’ün ekonomik olarak çok iyi duruma getirilemediğini, bunun zafiyet yarattığını ifade etti.

Arpa fiyatının erken açıklanmamasının rekolteye bağlı olduğunu belirten Oğuz, arpa ambarlarının bugün açıldığını, alımların başladığını ,bir hafta içinde üreticiye paranın ödeneceğini söyledi.

Oğuz, et fiyatlarında amaçlananın , dengeyi sağlamak olduğunu belirtti.

İthal hayvanlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olduklarını dile getiren Oğuz, saygın kuruluşlarla çalışıldığını ifade etti.

Oğuz, ağaç çeşitliği için çalıştıklarını, lavanta ekiminin gelecek yıl artırılacağını belirtti.

Bakan Oğuz, amaçlarının TÜK’ü her yönden daha da güçlendirme olduğunu ifade etti.

Yasa tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Kutlu Evren'in Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi üyeliği düştüğünden yerine UBP milletvekili Yasemi Öztürk'ün geçmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, gruplar arası varılan mutabakat gereği Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin pazartesi, gündemdeki diğer bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin ise ileriki birleşimlere ertelendiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.