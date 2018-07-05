TÜK, HAZİRAN AYINDA ALDIĞI ZAHİREYİ YARIN ÖDEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), haziran ayında alımını yaptığı arpa, buğday ve tritikale bedellerini yarın ödeyeceğini açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6-15 Haziran 2018 döneminde alınan ürünün 430,265.00 TL’lik bedeliyle, 16-30 Haziran 2018 döneminde alına ürünün 929,188.00 TL’lik bedeli üreticiye verilecek.



TEMMUZ ALIMLARI HAFTALIK ÖDENECEK



Bu arada TÜK, 1 Temmuz 2018’dan itibaren alımını yapmakta olduğu arpa, buğday ve tritikale ödemelerini haftalık yapacağını açıkladı.



1-8 Temmuz’da alınan ürün 13 Temmuz’da; 9-15 Temmuz’da alınacak ürün 19 Temmuz’da; 16-22 Temmuz’da alınacak ürün 27 Temmuz’da; 23-31 Temmuz döneminde alınacak ürün 7 Ağustos’ta ve sonraki alımlar 31 Ağustos’ta ödenecek.

Öte yandan TÜK, 93.92 tonluk 2018 ilkbahar patatesin brüt 112,704.00 TL’lik bedelinin 29 Haziran Cuma günü üreticiye ödendiğini hatırlattı