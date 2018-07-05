Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), haziran ayında alımını yaptığı arpa, buğday ve tritikale bedellerini yarın ödeyeceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6-15 Haziran 2018 döneminde alınan ürünün 430,265.00 TL’lik bedeliyle, 16-30 Haziran 2018 döneminde alına ürünün 929,188.00 TL’lik bedeli üreticiye verilecek.
TEMMUZ ALIMLARI HAFTALIK ÖDENECEK
Bu arada TÜK, 1 Temmuz 2018’dan itibaren alımını yapmakta olduğu arpa, buğday ve tritikale ödemelerini haftalık yapacağını açıkladı.
1-8 Temmuz’da alınan ürün 13 Temmuz’da; 9-15 Temmuz’da alınacak ürün 19 Temmuz’da; 16-22 Temmuz’da alınacak ürün 27 Temmuz’da; 23-31 Temmuz döneminde alınacak ürün 7 Ağustos’ta ve sonraki alımlar 31 Ağustos’ta ödenecek.
Öte yandan TÜK, 93.92 tonluk 2018 ilkbahar patatesin brüt 112,704.00 TL’lik bedelinin 29 Haziran Cuma günü üreticiye ödendiğini hatırlattı
TÜK, HAZİRAN AYINDA ALDIĞI ZAHİREYİ YARIN ÖDEYECEĞİNİ AÇIKLADI
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), haziran ayında alımını yaptığı arpa, buğday ve tritikale bedellerini yarın ödeyeceğini açıkladı.