"TÜK, siyaset ile idare edilmemeli"

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, uzun zamandır büyük mali sıkıntı yaşadığını belirttiği Toprak Ürünleri Kurumu’nun (YÜK) artık siyaset ile idare edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Serdaroğlu, TÜK’ün belli başlı ürünlerden aldığı fonların yeniden uygulamaya konulmasıyla zarardan kurtulup tekrar kar eden bir kurum haline gelebileceğini kaydetti.



Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, bir yılda 17 milyon TL ödenek alan TÜK’ün, bankaya sadece 18 milyon TL faiz öder duruma geldiğini vurgulayarak; “Siyasetçileri uyarıyorum. Üç dört tane büyük şirketi memnun edeceğiz diye TÜK’ü batırmaya çalışmayın” ifadelerini kullandı.

Yıllardır siyasi partilere sponsorluk yapan üç dört tane büyük şirkete TÜK’ün adeta peşkeş çekildiğini savunan Serdaroğlu, “Bu yapıya gözlerimizi kapatırsak yarın TÜK battığında biz de sorumlu oluruz. İşsiz kalan insanlara hesap veremeyiz” dedi.

TÜK’ün yaşatılması için çare olduğunu belirten Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TÜK artık siyaset ile idare edilmemeli. TÜK’ün belli başlı ürünlerde aldığı fonlar vardı. Ancak bazı büyük şirketlere şirin görünmek için bu fonlar kaldırıldı. TÜK’ün daha da zarar etmesine yol açan bu uygulama doğru değildir. Üç dört tane büyük şirketi daha fazla kar ettireceğiz, zenginliklerine zenginlik katacağız diye TÜK gibi bir kurumu batırmak bizim içimizi yakar. Başta mısırdan olmak üzere derhal yeni fonlar alınmaya başlanmalı. TÜK ancak bu şekilde yeniden kar etmeye başlayabilir.”

Üreticinin en önemli maliyet kalemlerinden gübre fiyatlarının da TÜK tarafından düşürülebileceğine dikkat çeken Serdaroğlu, “Memlekete gübre torbayla getiriliyor. Oysa bu gübreler TÜK tarafından toplu halde getirilip burada paketlenip maliyetleri daha da düşürebiliriz. Bunlar çok küçük yatırımlarla hayata geçebilecek önerilerdir” dedi.

Hükümete seslenen Kamu-İş Genel Başkanı Serdaroğlu, “Siyaset üreten kurumları ayakta tutmak için yapılır. Siyaset yapmak sadece köy köy gezip vatandaşın elini sıkmak değildir. Zor günler yaşayan TÜK’ü yaşatmak, bizi yöneten siyasetçilerin en önemli görevi olmalıdır” dedi.