TÜK, yemlik arpa temini için teklif kabul edecek

TÜK, yemlik arpa temini için teklif kabul edecek
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK),yemlik arpa temini için teklif alacağını duyurdu.

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Kurum’dan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun 14 Nisan tarihinde aldığı 9/2023 sayılı Yasa Gücünde Kararname kapsamında Kurum’a verilen spot alım yetkisi doğrultusunda,  40.000 m.tona kadar (+ -% 5) 2023 ürünü yemlik arpa temini için kapalı zarf usulü ile teklif kabul edileceği kaydedildi.

Tekliflerin en geç 9 Kasım Perşembe  günü saat 12.00'ye kadar TÜK Lefkoşa Merkez Dairesinde bulunan teklif kutusuna atılması veya kurumun mail adresine ([email protected]) şirket mührü ve yetkili imza ile gönderilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, geçici teminatın 100,000 TL olduğu, teminatsız tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edildi. 

Açıklamada, 40.000 m. tona kadar (+,-% 5 ) 2023 ürünü yemlik arpanın şartname bedelinin 2,500 TL olduğu, şartnamenin, ücretin ödenmesine müteakip Kurumun Lefkoşa’daki  müdürlüğünden temin edilebileceği bildirildi.

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