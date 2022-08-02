TÜK zahire alımlarının sona ermek üzere olduğunu kaydederek üreticilere çağrıda bulundu

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2022 yılı zahire alımlarının sona ermek üzere olduğunu kaydederek, ellerinde tohumluk arpa ve yemlik arpa bulunan üreticilerin 5 Ağustos Cuma; buğday ve buğday tohumluğu olan üreticilerin ise 12 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar ürünlerini TÜK’e teslim etmeleri gerektiğini kaydetti.
TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 2022 yılı zahire alımları bugün itibariyle şöyle:
“Yemlik Arpa 18.786.210 kilo
Yumuşak Buğday 1.618.200 kilo
Sert Buğday 807.670 kilo
Tohumluk Arpa 2.597.540 kilo
Tohumluk Yumuşak Buğday 29.210 kilo
Tohumluk Sert Buğday 230.900 kilo”