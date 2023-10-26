TÜK, zahire üreticilerine 117 milyon TL ödeme yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire üreticilerine 117 milyon 108 bin 541 TL ödeme yapıldığını duyurdu.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılı zahire alım dönemi içerisinde zahire üreticilerinden, 26 Haziran-5 Ekim tarihleri arasında 9 milyon 63 bin 10 kg yemlik arpa, 1 milyon 54 bin 400 kg tohumluk materyali arpa, 2 milyon 160 bin 240 kg sert buğday, 1 milyon 102 bin 830 kg yumuşak buğday, 729 bin 320 kg tohumluk materyali sert buğday, 226 bin 550 kg tohumluk materyali yumuşak buğday alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurumun 20 Ekim tarihinde zahire bedellerini ödediği ifade edilen açıklamada, zahire üreticilerine 117 milyon 108 bin 541 TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülke adına üretim yapan tüm zahire üreticilerine teşekkür edildi.