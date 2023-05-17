Pandemi nedeniyle ara verilen Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı, 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor.

Unifex Fuarcılık tarafından organize edilen, Kıbrıs’ın tek satışlı fuarı olan “Kıbrıs Genel Tüketici Fuarı, 9 – 18 Haziran tarihleri arasında Fuar Alanında yer alacak. Fuarın resmi açılışı saat 18.00’de gerçekleşecek.

Fuarda mobilya, yatak takımı, mutfak, konfeksiyon, bilgisayar, beyaz eşya, bujiteri, dekorasyon ürünleri, cep telefonu, çocuk giyim, el işi, elektronik, deri, gözlük, perde, su arıtma cihazları, alüminyum, akıllı ev sistemleri, emlak, doğal taş ürünleri, spor aletleri, gümüş, hediyelik ürünler, iç giyim, kozmetik, ayakkabı, çeyizlik, kitap, halı, cam eşya, ev aksesuarları, gelinlik, çiçek, bisiklet, otomobil, çeşitli gıda ve benzeri ürünler sergilenecek.

Birçok sektör firmalarını bir arada toplayacak olan fuarda ziyaretçiler çeşitli indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabilecekler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan, fuarların, ekonomileri canlı tutmak, yeni iş fırsatları yaratmak için önemli olduğunu vurguladı.

Erhan, fuarın 2 bin 700 metrekare kapalı alan, 4 bin metrekare açık alanda gerçekleşeceğini ve hafta içi 18.00 – 23.00

hafta sonu: 16.00 – 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini kaydetti