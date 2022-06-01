Tüketiciler Derneği, 13 maddelik taleplerini Bakan Amcaoğlu iletti

Tüketiciler Derneği, Tüketicileri Koruma Yasası, Ürün Güvenliği Yasası, Rekabet Yasası ile Mal ve Hizmetler Denetim Yasası kapsamında piyasa denetimi ve tüketici şikayetlerinin çözümlenmesine ilişkin taleplerini Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amacaoğlu’na sunarak, bu konuda çalışmaların başlatılmasını talep etti.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, bugün, Amcaoğlu’na yaptığı ziyarette, dernek tarafından sunulan yazılı taleplere ilişkin açıklamada bulundu.

Işık, “Son aylarda, KKTC’de koronavirüs salgınının ve küresel döviz kurlarının körüklediği enflasyonun tüketicilere vahim piyasa travması yaşatmakta olduğunu, bunun hükümetin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun olmadığını” belirtti.

“Piyasada yaşanmakta olan fiyat anarşisinin yalın bir market denetimi ile önlenmesinin mümkün olamayacağını, köklü önlemlerin alınmasını öngören reformların acil olarak Meclis’te görüşülmesi ve çözüm bulunması” gerektiğini vurgulayan Işık, derneğin hükümet ve muhalefete iş birliği çağrısı yaptığını, Meclisi göreve davet ettiğini söyledi.

Işık, tüketicilerin sorunlarının çözümlenmesine ilişkin yazılı taleplerini Bakan’a ilettiklerini ve iş birliği içerisinde çalışmalaya hazır olduklarını ifade ettiklerini kaydetti.

Derneğinin sunduğu yazılı talepler şöyle:

“Derneğimizin bizzat çıkarılmasını sağladığı Tüketicileri Koruma Yasası, Ürün Güvenliği Yasası, Rekabet Yasası ile piyasa denetimi ve tüketici şikayetlerinin çözümlenmesinde derneğimiz ile bakanlığınız arasında yapılacak bir ‘İşbirliği Protokolü’ kapsamında çalışmaları başlatılmalı; Tüketicileri Koruma Yasası altında yürürlüğe giren tüzüklerin öngördüğü uygulama ve çalışmalar eksiksiz ve aksatılmadan yapılmalı; ‘Tüketici Konseyi’nin ‘Reklam Kurulunun’ toplanması ve ‘Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’nin toplantıları haftada bir yerine ikiye çıkarılmalı; Tüketici çalıştayının Bakanlığın koordinasyonunda veya Derneğimizin organizasyonunda yıl içerisinde ‘Tüketici Hakları ve Ekonomi’ konularında ‘Tüketici Çalıştayı’ yapılmalı; Piyasada yaşanan enflasyon ortamında “Fahiş Fiyat ve Fırsatçılığa” fırsat vermemek için Rekabet Yasası ile Mal ve Hizmetler Denetim Yasası’nın etkinlikle uygulanmalı; Hal Yasasının çıkarılması ve uygulanmalı; İkinci el oto ithalatı ve satışlarını denetim altında alacak mevzuatın Türkiye’dekine muadil olarak yürürlüğe konmalı; Yoğunlaşan tüketici şikayetlerinde derneğimize lokal temini, Güney Kıbrıs’ta ve AB’de olduğu gibi her yıl bütçeden ödenek sağlanmalı; “Tüketicileri Koruma Dairesi” oluşturulması, bu amaçla teşkilat yasası ve kadroların hizmet şemalarının ilgili komitelerde hazırlanmalı; tüketici örgütleri yönetim kadrolarında çalışma yapan kamu personeline öncelik sağlanmak suretiyle bu konudaki çalışmaların teşvik edilmeli"

Piyasada sağlıksız sahte taklit tüketiciler için kanserojen tehlike arz eden ithal ürünlerin ‘Ürün Güvenliği Yasası’ kapsamında denetim altına alacak çalışmaları yakından takip ettiklerine işaret edilen açıklamada, bu amaçla TC- KKTC hükümetleri arasında Şubat 2016 ayında imzalanan ve Meclis’te Haziran 2017 ayında onaylanmış İşbirliği Protokolü yapılmasını bizzat derneğin sağladığı kaydedildi.

Diğer talepler şu şekilde sıralandı:

"Tüketiciler için Güney Kıbrıs ile rekabet edebilecek saygı ve güven duyabileceği kaliteli, güvenceli ürünlerin sağlanabildiği serbest piyasa ortamı yaratılmalıdır, Piyasadaki olumsuz gelişmelerin sürekli ve sistemli olarak tespiti ve çözüm üretilebilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı başkanlığında tüketicilerin ve ilgili sektör temsilcilerinin katılacağı ‘Tüketici Konseyi’ bünyesinde bir ‘İzleme Komitesi’ kurulmalı. Astronomik elektrik tarifeleri tüketiciler kadar ekonomiyi de zor duruma düşürmesi reform önlemlerini zorunlu kılmakta. Tüketiciler Elektrik Kurumunun tahsil edemediği elektrik ve partizanca istihdamlarının faturası fahiş elektrik faturaları ile tüketicilere ödettirilmesine son verecek acil önlemlerin yasal ve idari boyutta alınmalı.”