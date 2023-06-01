Tüketiciler Derneği, belediyelerin yıllık hizmet resmi konusunda açıklama yaptı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, belediyelerin yıllık hizmet resmi konusunda açıklama yaptı.

Işık belediyelerin hizmet resimlerinin fahiş derecede yüksek olduğunu ve 12 aya bölünerek tahsil edildiğini kaydederek dün bu konuyu İçişleri Bakanlık Hukukçusu Gülnur Yaman ile görüştüğünü belirtti.

Yasaya göre bu harcın bir kez tahsil edilmesi gerektiğini ifade eden Işık, dernek olarak konuyla ilgili Omubsman İlkan Varol ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e yazılı dilekçe yaptıklarını kaydetti.

Işık “Yıllık Belediye Hizmet Resmi her konut için; aylık asgari ücretin yüzde 3 gibi taban bir oranı öngörürken bu oranın tavanından uygulayan belediyelere tüketicilerin tepkilerini Derneğimiz örgütlü eylemlere dönüştürecektir” ifadelerini kullandı.