Tüketiciler Derneği, depremle ilgili yasa önerisine destek belirtti

Tüketiciler Derneği, Meclis komitesinde onaylanan ve Genel Kurul’a havale edilen “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi'ne” destek belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde evini barkını işini aşını yitiren depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve KKTC’de olası doğal afetlere karşı önlemlerin alınması için kaynak oluşturmak için hazırlanan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa

Önerisi'ne” derneğin destek verdiğini bildirdi.

“Derneğimiz böylesine vahim yaşamsal bir insani konuda sendikaların tepki göstermelerini ve eylem konusu yapmalarını anlamak mümkün değildir. Tüm dünyanın hatta ezeli dostlarımız Rum ve Yunanistan’ın bile yardıma koştuğu bu doğa felaketinde çaresiz kalan insanlarımızın Kıbrıs Türkü’ne 1963 kanlı Noel saldırılarında giyiminden aşlarına kadar yardımlarını Derneğimiz anımsatma gereği görmemektedir” diyen Işık, öte yandan, 2000 yılında oluşturulan Sığınak Fonu’na rağmen bugüne kadar tek bir sığınak inşa edilmemesini manidar bulduklarını kaydetti.

Işık, “Bu konuda suiistimalde bulunan siyasi erk Yüce Divanda ve Mecliste aklanmadıkça yasalar ile oluşturulan fon kaynaklarına güven duyulması beklenmemelidir” dedi.