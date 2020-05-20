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Tüketiciler Derneği hükümete fahiş fiyatları denetlemesi için çağrı yaptı

Tüketiciler Derneği hükümete fahiş fiyatları denetlemesi için çağrı yaptı
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Tüketiciler Derneği, hükümetten, piyasadaki ürünlerin fahiş fiyatları konusunda önlem alınması ve denetim yapılmasını talep etti. 
Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs Kovid 19’un salgınını, zam ve fahiş fiyatlarla orantısız bir vurguna dönüştüren piyasadaki fırsatçıları derneğimiz insafa davet etmektedir” ifadeleri kullanıldı. 
Işık, Ekonomi ve Enerji ile Sağlık Bakanlığı yetkililerini, acil olarak piyasa denetimini başlatmaları için göreve davet etti. 

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