KKTC Tüketiciler Derneği, hükümeti göreve davet etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kuruluşundan 6 aylık bir süre geçmesine rağmen piyasa anarşisini denetim altına alamadığı ve fahiş fiyat vurgununa karşı tüketicileri koruyamadığı gerekçesiyle hükümet, göreve davet edildi.

Döviz kurlarında son üç ay içerisinde artış olmamasına rağmen başta sebze ile et ve süt ürünleri olmak üzere temel gıda ürün piyasasında fiyatların arttığını belirten Hasan Yılmaz Işık, ithalatçı ve toptancıların “Mal Bulmuş Mağrubi” gibi insafsızca vurgun yaptıklarını ve Hükümetin buna seyirci kaldığını savundu.

Işık, "Derneğimiz öncelikle büyük ve küçük baş hayvan etinde 'Süresiz Et Boykotu' başlatacağını önemle vurgulamaktadır.” ifadelerini kullandı.