Tüketiciler Derneği, KITSAB ile protokol imzaladı

Tüketiciler Derneği, 2020 yılı paket tatil turları konusunda Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’yle (KITSAB) anlaştı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün iki taraf arasında imzalanan protokol; tüketicilerin 2020 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen paket tur ve paket tatiller için acentelere yaptığı ödemelerle ilgili atılacak adımları içeriyor.

Protokole göre, seyahat acenteleri tüketicilerin ödediği bedelleri, tedarikçi firmaların kendilerinden yapacakları olası kesintileri düştükten sonra bir sene içinde iade edecek ya da bu rakam 2021’de başka bir paket tur ya da paket tatil için kullanılabilecek.

Konuyla ilgili Tüketiciler Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, protokolün; tüketicilerin haklarının korunabilmesi için olduğu kadar seyahat acentelerinin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için de önem arz ettiği vurgulandı.

