Tüketiciler Derneği'nden hafta değerlendirmesi

Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği, bir basın açıklaması yaparak “Dünya Tüketiciler Haftası’nı değerlendirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık imzasıyla yayımlanan açıklamada, derneğin Dünya Tüketiciler Günü etkinlerine katılan herkese ve her kesime ayrıca bunu duyuran basına teşekkür edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu dayanışma ve işbirliği özde tüketicilerin genelde tüm ekonomik ve sosyal katmanların hak ve çıkarlarının korunmakta olduğu bilincine varılmış olmasının sevindirici umut veren bir gelişmesi olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır

Derneğimiz gün nedeniyle verdiği mesajlar ile hükümete taleplerini tüm kamuoyu önünde iletmiş ve bunun takibini yapacağını tüketicilerin serbest piyasada fahiş ve sahte fiyat ve ürünlere teslim etmeyeceğimizi ahde vefa görev bildiğimizi ilan ettik.

Tüketicilere saygılı onları mağdur etmeyen iş insanlarımızı işletmelerimizi derneğimiz ödüllendirmekte doğru adresi göstermektedir. Bu yöntemle tüketicilerin korunmasını teşvik etmekte mağdur edenleri ise ‘Kara Liste Boykot’ kapsamında teşhir etmektedir.”

Açıklamada, derneğin, son yıllarda tüketici şikayetlerinin yoğunlaşmış olduğu ikinci el araç satışı yapan otomobil sektörü ve möbilya sektörü üzerindeki denetimlerini de yoğunlaştıracağı ifade edildi.

Açıklamada, “Derneğimiz ile işbirliği anlaşması olan işletmelerin tüketicilere olan tüm yasal ekonomik yükümlülüğünü derneğimiz üstlenecektir” denildi.