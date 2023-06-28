Tüketiciler Derneği'nden hükümete çağrı: “Ekonomik önlemler acilen uygulamaya konmalıdır”

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, Türk Lirası’nın ani ve sürekli değer kaybına karşı “ekonomik önlemleri” acilen uygulamaya koyması için hükümete çağrıda bulundu. Işık ayrıca, döviz kurlarında yükseliş sonucu mağdur olan tüketicilerin sorunlarına yönelik çözüm çalışmaları başlatması ve “Acil Yardım Paketini” hazırlanması gerektiğini de vurguladı.

Işık, konuya ilişkin açıklamasında, KKTC kullanılmakta olan Türk Lirası’nın ani ve sürekli değer kaybına karşı hükümetinin, Türkiye hükümet ile birlikte, “derhal” birtakım önlemler alması gerektiğini belirterek, “Tüketiciler ile birlikte esnafı ve iş adamalarını da ciddi boyutta olumsuz olarak etkilemiş bulunan Türk Lirası’nın ani ve sürekli değer kaybına karşı, yalnız kamu görevlilerine maaş artışları ile değil, yasa gücünde kararnameler ile ekonomik önlemler acilen uygulamaya konmalıdır” dedi.

“Siyasilerin maaşlarının dondurulması dahil tavandan başlayacak acil tasarruf önlemlerinin alınmasının” zorunlu gördüklerini belirten Işık, kamu ve sigortalı maaşlarına asgari enflasyon oranında artış yapılmasının da piyasaya para arzı gerekli olduğu görüşünü paylaştı.

Işık ayrıca, “Döviz kurlarında yükseliş sonucu mağdur olan tüketicilerin sorunlarına acil çözüm çalışmaları başlatması ve hazırlanacak ‘Acil Yardım Paketini’ TC hükümetine sunması için Derneğimiz hükümete çağrı yapmaktadır” diyerek, Derneğin bu amaçla gerekli önlemleri daha fazla geciktirilmeden alması için hükümeti çağrı yaptığını vurguladı. Işık, tüketicilerin “normal yaşamını sürdürebilmesi” için alınması gereken önlemleri 7 madde altında şöyle sıraladı:

“1. Tüm sözleşmeler ülkede resmi para birimi olarak kullanılan TL’ye endeksli olarak yapılması zorunluluğu getirilmelidir,

2. Hükümet gümrüklerde uygulamakta olduğu dövize endeksli vergi matrahlarına son vermesi yanında liste fiyatlarına da son vermeli ve faturaları esas almalıdır,

3. Hükümet gümrüklerde uygulamakta olduğu ‘stopaj vergisine’ son vermelidir,

4. Kredi sözleşmeleri, okul harçları, kira gibi dövize endeksli olarak yapılan sözleşmelerin yapıldığı tarihteki kur esas alınarak ödemeler yeniden yapılandırılmalıdır,

5. HP çalışan, emeklilere ve sosyal sigorta emeklilerine TL’de değer kaybı oranında HP artışı süresi beklenmeden vermelidir,

6. Dünya petrol piyasasına paralel ülkemizdeki akaryakıt ve elektrik fiyatlarında ve diğer zorunlu temel tüketim maddeleri üzerindeki vergi indirimi yapılmalı gerekirse geçici olarak kaldırılmalıdır,

7. Piyasada tüketicilere vurgun boyutunda yapılan fiyat istismarında bulunan fırsatçıların etkin denetim altına alınmalıdır.