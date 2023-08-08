Tüketiciler Derneği piyasa denetimlerinin yetersiz olduğunu ileri sürdü

Tüketiciler Derneği piyasa denetimlerinin yetersiz olduğunu ileri sürdü
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KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, piyasa denetiminin yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, piyasa denetimleri konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığında "kendilerini muhatap alacak bir üst düzey yönetici bulamadıklarını" savundu.

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Işık, “Derneğimiz tüketicilerin tükenen sabrı karşısında piyasa denetimsizliğine artık 'yeter' demektedir” dedi.

Tüketici şikayet hattı Alo 171’de zaman zaman muhatap bulunamadığını da iddia eden Işık, “Enflasyonun körüklediği zam ve fahiş fiyatları orantısız bir vurguna dönüştüren piyasadaki fırsatçıların acil olarak denetim altına alınmasını, piyasa anarşisini önlemek için derneğimiz zorunlu görmektedir” dedi.

Hasan Yılmaz Işık, derneğin süre, gramaj, etiket, kalite ve fiyat denetimi başlatma kararı aldığını da belirtti ve tüketicileri mağdur edecek herhangi bir davranış içerisinde bulunan iş yerlerini teşhir edeceklerini kaydetti.

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