TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜKETİM MADDELERİNDE SÜRE, GRAMAJ, ETİKET, KALİTE VE FİYAT KONTROLLERİ BAŞLATACAĞINI AÇIKLADI



Tüketiciler Derneği, tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde, temel tüketim maddelerinin süre, gramaj, etiket, kalite ve fiyat kontrolleri başlatacağını açıkladı.



Önümüzdeki günlerde basının da katılımı ile kontrolleri başlatma kararı aldıklarını belirten Dernek, tüketicileri mağdur edecek her türlü ticareti, ahlak ve yasalara aykırı davranışı teşhir edeceğini kaydetti.



Tüketiciler Derneği, yazılı açıklamasında, “Ekonomik kriz tüketicileri perişan etmiş çaresiz durumda bırakmıştır. Zam ve yüksek fiyatların altında ezilmekte olan tüketiciler fahiş fiyatlar karşısında şaşkına dönmüş derneğimizden yardım istemektedir. Derneğimizin tüketicilerden gelen had safhaya ulaşmış yoğun şikayetler ve tepkilere sessiz kalması beklenemez” dedi.