Tüketiciler Derneği, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın “sulandırılmadan” uygulanmasını istedi

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kamuya açık veya kapalı alanlarda sigara içilmemesi kuralına uymayanları kınayarak, Sağlık Bakanlığı’nı, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nı idari para cezası ve cezai müeyyideleri ile “sulandırmadan” uygulaması konusunda uyardı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından “Dünya Sigarasız Günü” dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada Derneğin, kamuya açık- kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasanın çıkarılmasını sağladığı ve sağlıklı bir yaşamı özendirici etkinlikleri desteklediği kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleri içinde Kıbrıslı Türklerin nüfusa oranla tütün tüketiminde ilk sırada olduğunun belirtildiği açıklamada, bu sonuç yasaların uygulanmaması ve güncellenmemesine bağlandı.

Kamu binalarında ve taşımacılıkta kapalı alanlarda sigara içilmemesi kuralına uyulmadığı saptamasının yapıldığı açıklamada, yasağa uymayanlar kınandı. Gazinoculuk sektöründe tütün ürünlerinin promosyon olarak dağıtılmasının da eleştirildiği açıklamada, Sağlık Bakanlığı, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nı uygulamaya çağrıldı.